Il Lione affronta il tabù Barcellona nell’andata degli ottavi di finale in Champions League. In sei confronti diretti i francesi non hanno mai battuto i catalani, ottenendo quattro ko e due pareggi. Non sembra nemmeno questa l’occasione per invertire il trend, almeno nel giudizio degli analisti Microgame: nella gara di domani sera al Groupama Stadium, riporta Agipronews, sono gli ospiti a partire nettamente in vantaggio, dati a 1,75, contro il 3,90 sul pareggio e il 4,40 per il successo francese. Sia il Lione che il Barcellona in Champions hanno un’ottima media gol: 14 in gare per i catalani, 12 per l’Olympique. Una partita da Over (con almeno tre reti complessive) vale 1,47, una da Goal (con entrambe a segno) è data a 1,45. Barcellona nettamente avanti anche nelle scommesse sulla qualificazione ai quarti: 1,08 la quota dei catalani contro il 6,25 sui francesi.