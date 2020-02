Si gioca al Parc Olympique Lyonnais l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i padroni di casa del Lione e la Juventus. I bianconeri di Sarri, primi in campionato e in semifinale di Coppa Italia, fanno visita alla squadra dell’ex Roma Garcia, settima in Ligue 1. La Juve ha chiuso il girone di Champions League al primo posto davanti all’Atletico Madrid mentre il Lione è arrivato secondo alle spalle del Lipsia. Sarri può contare su tutta la rosa, eccezion fatta per Demiral (stagione finita). Nei padroni di casa pesa soprattutto l’assenza di Depay. Dirige il match l’arbitro spagnolo Gil Manzano.













STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: il Lione non ha mai vinto contro la Juventus in competizioni UEFA (1 pareggio e 3 sconfitte), venendo eliminati dai bianconeri ai quarti di finale di Europa League della stagione 2013-2014 e nella fase a gironi di Champions League 2016-2017. Il Lione è stato eliminato in Champions anche da Milan e Roma: contro i rossoneri furono sconfitti ai quarti di finale della stagione 2005-2006; la stagione successiva furono eliminati dai giallorossi agli ottavi di finale. La Juventus ha sempre passato il turno contro una francese (4 volte su 4) durante la fase ad eliminazione diretta: l'ultima volta con il Monaco in semifinale della stagione 2016-2017. Il Lione ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della Champions più volte di qualunque altra squadra francese (11). Tuttavia, l'ultima volta che ha trovato la qualificazione ai quarti di finale è datata 2010 quando superò il Real Madrid. Quel Lione arrivò fino in semifinale, dove venne eliminata dal Bayern Monaco.









È la sesta volta consecutiva che la Juventus raggiunge gli ottavi di finale di Champions: sua striscia più lunga. L'ultima volta che la Juventus non passò il girone è datata dicembre 2013, quando la squadra allora allenata da Antonio Conte si piazzò 3a alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti e del Galatasaray di Roberto Mancini. Nelle 5 stagioni precedenti, la Juventus ha sempre raggiunto i quarti di finale a parte nell'annata 2015-2016 quando venne eliminata ai supplementari dal Bayern Monaco. Il Lione ha vinto solo due delle sei gare disputate durante la fase a gironi di Champions. Lo score più basso di tutte le qualificate agli ottavi di finale, insieme all'Atalanta. Sette delle 8 partite casalinghe del Lione in Champions League si sono concluse con il risultato di pareggio, si conta solo una vittoria dei francesi in questo parziale. C'è da dire, però, che il Lione non perde in casa in Champions dal 18 ottobre 2016, proprio contro la Juventus nella fase a gironi della stagione 2016-2017. Finì 0-1 con gol di Cuadrado, dopo il rigore sbagliato di Lacazette. La Juventus ha perso solo una delle ultime 7 trasferte giocate in Champions League nella fase ad eliminazione diretta: il 2-0 dello scorso anno contro l'Atlético Madrid al Wanda Metropolitano nell'andata degli ottavi. La Juventus fu comunque capace di ribaltare tutto al ritorno, con il 3-0 dello Stadium targato Cristiano Ronaldo.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO