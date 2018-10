Prosegue il programma della Champions League con la terza giornata della fase a gironi e otto partite in questo martedì.



Si parte alle 18.55 con il gruppo H, quello della Juventus: reduci dal ko con i bianconeri, gli svizzeri dello Young Boys ospitano il Valencia, a caccia del primo successo. Allo stesso orario il Bayern Monaco, dopo il pareggio interno con l'Ajax, vuole tornare al successo in casa dell'AEK Atene, fanalino di coda a zero punti nel girone E.



Alle 21 le altre: sempre nel gruppo E, l'Ajax ospita il Benfica per mantenere il primo posto. Delicata la sfida nel gruppo G, quello della Roma, tra il Real Madrid e il Viktoria Plzen: crisi aperta per i blancos e per il tecnico Lopetegui, cui un passo falso potrebbe costare l'esonero.



Sfida a distanza per la testa del girone F tra Lione e Manchester City, entrambe impegnati in trasferta: l'OL capolista gioca sul campo dell'Hoffenheim, mentre la squadra di Guardiola va Kharkiv per affrontare lo Shakhtar Donetsk.