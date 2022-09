Non solo le tre italiane in questo mercoledì di Champions League, si giocano altre sei partite valide per la 2ª giornata della fase a gironi. Si parte alle 18.45, con lo Shakhtar Donetsk che vuole difendere la vetta del gruppo F e ospita gli scozzesi del Celtic.



Alle 21 gli altri incontri. Nel girone E, quello del Milan, esordio di Graham Potter sulla panchina del Chelsea: i Blues vogliono rifarsi dopo la sconfitta all'esordio e affrontano il Salisburgo.



Nel gruppo H, quello della Juventus, il PSG va sul campo del Maccabi Haifa per cercare il secondo successo consecutivo.



Il Real Madrid completa il girone F ospitando al Santiago Bernabeu il Lipsia.



Conclude il gruppo G: scontro diretto in vetta tra Manchester City e Borussia Dortmund e per Erling Haaland una sfida al proprio passato, mentre il deluso Siviglia va sul campo del Copenaghen.