Il mercoledì di Champions League inizia alle 18.55, con i due tradizionali anticipi. L'Atletico Madrid cerca il pass aritmetico per gli ottavi di finale, mentre il Monaco, tornato al successo in campionato, ha ancora qualche chance di soffiare al Bruges il terzo posto che vale il ripescaggio in Europa League. Trasferta chiave, invece, in terra russa per il Galatasaray, che, complice lo scontro diretto tra Porto e Schalke 04, può ancora sperare nel passaggio del turno.



Alle 21, oltre agli impegni di Inter e Napoli, il piatto forte è rappresentato dal match del Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Liverpool: in caso di mancato successo dei francesi, la squadra di Ancelotti strapperebbe il pass per gli ottavi con una giornata d'anticipo qualora battesse la Stella Rossa. In prospettiva italiana, importante anche il match di Eindhoven tra il PSV, che contende all'Inter il passaggio del turno, contro un Barcellona già qualificato ma non ancora certo del primo posto nel girone.