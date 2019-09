La Champions League 2019/2020 prende ufficialmente il via con il programma della prima giornata dei gruppi che vanno dalla E all'H, in attesa dei gruppi dalla A alla F in scena domani.



Apre il gruppo G: alle 18.55 il Lione ospita i campioni di Russia dello Zenit San Piertoburgo, mentre alle 21 il Benfica campione di Portogallo riceve l'RB Lipsia di Julian Nagelsmann e Patrick Schick.



Stesso orario per il gruppo dell'Inter, l'F: alle 18.55 a San Siro si affrontano nerazzurri e i cechi dello Slavia Praga, mentre alle 21 va in scena al Signal Iduna Park di Dortmund il big match tra i gialloneri del Borussia di Lucien Favre e il Barcellona di Ernesto Valverde, che per l'occasione recupera per la prima stagionale Lionel Messi.



Alle 21 in scena anche il gruppo H: il Chelsea favorito ospita alle 21 il Valencia che ha appena cambiato tecnico a Stamford Bridge, alla stessa ora la sorpresa dell'anno scorso Ajax, giunta non senza fatica alla fase a gironi, riceve il Lille secondo nella scorsa stagione in Ligue 1 all'Amsterdam Arena.



Chiude sempre alle 21 il gruppo E, quello del Napoli: al San Paolo Ancelotti e i suoi ospitano il Liverpool di Klopp, alla medesima ora in Austria il Salisburgo riceve i belgi del Genk.