Prosegue il secondo turno della fase a gironi di Champions League, oltre a Genk-Napoli e Barcellona-Inter altre sei gare in programma in questo mercoledì sera.



Si parte alle 18.55 con il girone F, quello dell'Inter: lo Slavia Praga, reduce dal pareggio di San Siro, ospita il Borussia Dortmund, anch'esso con un punto in classifica dopo il pari con il Barcellona e privo dell'infortunato Paco Alcacer.



Alle 21 le altre, a partire dal gruppo E del Napoli: il Liverpool prova dimenticare il ko del San Paolo e lo fa affrontando ad Anfield il Salisburgo della giovane rivelazione Haaland, tripletta nel 6-2 al Genk.



Nel gruppo G l'RB Lipsia vuole blindare il primato solitario e per farlo deve superare il Lione, nella prima giornata pari contro lo Zenit che ospita il Benfica.



Valencia e Ajax si giocano la testa del gruppo H, mentre è una sfida tra deluse quella tra Lille e Chelsea.