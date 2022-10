Non solo Napoli e Inter in campo in questo martedì europeo, si giocano altre sei partite valide per la 3ª giornata della fase a gironi di Champions League. Si parte con due incontri alle 18.45: il Bayern Monaco capolista a punteggio pieno nel gruppo C (quello di Inter e Barcellona) vuole proseguire il percorso netto e ospita il Viktoria Plzen all'Allianz Arena.



Stesso orario per la sfida tra Marsiglia e Sporting, rispettivamente ultima e prima del gruppo D.



Alle 21 gli altri incontri, a partire dal match tra Liverpool e Rangers che completa il gruppo A del Napoli: i Reds di Klopp cercano il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto sull'Ajax, gli scozzesi vanno a caccia dei primi punti.



Nel gruppo B, la cenerentola Bruges vuole continuare a volare e ospita l'Atletico Madrid di Simeone, mentre il Bayer Leverkusen fa visita al Porto ultimo.



Infine, completa il gruppo D lo scontro tra l'Eintracht Francoforte e il Tottenham di Conte, pari punti a quota 3.