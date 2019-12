Prosegue la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, si parte alle 18.55 con il gruppo C: mentre l'Atalanta gioca in casa dello Shakhtar Donetsk, la Dinamo Zagabria si gioca le ultime chance di qualificazione ospitando il Manchester City, già primo.



Alle 21 in campo le altre. Nel gruppo D, quello della Juve, l'Atletico Madrid affronta la Lokomotiv Mosca per blindare il secondo posto e l'accesso agli ottavi.



Nel girone B sfida tra Bayern Monaco e Tottenham, già rispettivamente primi e secondi del gruppo, con l'Olympiacos che cerca il sorpasso sulla Stella Rossa terza.



Infine il gruppo A: il PSG già primo ospita il Galatasaray che si gioca il terzo posto con il Bruges, che ospita un Real Madrid già secondo.