Dopo il doppio capolavoro con il Barcellona – successo a San Siro e pari al Camp Nou - l’Inter deve battere il Viktoria Plzen per avere la certezza matematica della qualificazione agli ottavi della Champions League con una giornata di anticipo. Il traguardo sembra davvero vicino visto che i nerazzurri devono centrare i tre punti contro la squadra più debole del gruppo C: la formazione ceca è a zero punti e in vista della gara di Milano le quote sulla lavagna scommesse lanciano Lautaro Martinez e compagni verso un segno 1 proposto a 1,11 mentre sia il pareggio che il successo del Viktoria sembrano due opzioni molto improbabili a quota 9,25 e 24. Il passaggio del turno dei nerazzurri è quindi proposto a 1,10, mentre la rimonta del Barcellona, che peraltro domani se la dovrà vedere con un Bayern Monaco ancora non sicuro del primo posto nel girone, vale 5,50. Leader in Italia e splendente in Europa. Il Napoli di Spalletti, dopo aver consolidato il primo posto in Serie A grazie al successo dell’Olimpico contro la Roma, è determinato a blindare la vetta della classifica nel Gruppo A della Champions League. La strada è in discesa dopo quattro successi consecutivi e all’orizzonte c’è un match sulla carta agevole per i campani, che nella quinta giornata dovranno affrontare al “Maradona” i Rangers. I pronostici sulla gara sono nettamente a favore del Napoli, che peraltro deve affrontare l’unica squadra ancora a zero punti nel girone. Non mancheranno comunque motivazioni agli scozzesi che sono ancora in corsa per il terzo posto, valido per l’Europa League. Nella gara di Champions League Napoli-Rangers potrebbe quindi arrivare la dodicesima vittoria consecutiva della squadra di Spalletti, tra Serie A ed Europa, un’ipotesi proposta a quota 1,23. Molto più alte le quote Betaland sul pareggio e sul segno 2, rispettivamente a 6,50 e 12,00.