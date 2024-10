Getty Images

Champions League LIVE, le altre partite: alle 18.45 Stoccarda-Sparta Praga e Salisburgo-Brest

Redazione CM

25 minuti fa



Quindici giorni dopo la prima giornata di Champions League il sipario si riapre sull'Europa. Tutto pronto per il secondo turno del nuovo formato della Champions, con Milan e Inter in campo alle 21 impegnate rispettivamente in Germania contro il Bayer Leverkusen e a San Siro con la Stella Rossa. Ad aprire il martedì europeo però sono sono altre due gare: alle 18.45 lo Stoccarda ospiterà lo Sparta Praga, e alla stessa ora il Brest giocherà in casa del Salisburgo.



CHAMPIONS LEAGUE, LE ALTRE PARTITE - Alle 21 sono in programma altre cinque partite, sette considerando anche le due squadre italiane. Da cerchiare in rosso il big match dell'Emirates Stadium dove il Psg di Luis Enrique sfiderà l'Arsenal senza Ousmane Dembelé non convocato dall'allenatore dopo la discussione accesa tra i due in settimana. Guardiola e il suo Manchester City giocheranno a Bratislava contro lo Slovan, il Barcellona sfida in casa lo Young Boys e a chiudere il programma sono Psv-Sporting Lisbona e Borussia Dortmund-Celtic.