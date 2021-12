Non solo, la fase a gironi della Champions League si chiude questa sera con le rimanenti gare dei gironi E, F, G e H.Apre alle 18,45 la sfida fra Zenit e Chelsea decisiva solo in caso di sconfitta o pareggio dei Blues e contemporaneo risultato migliore della Juventus col Malmoe per la lotta al primo posto.Alle 21 nel girone dell'Atalanta che è padrona del suo destino contro il Villarreal il Manchester United può cementificare il proprio primo posto ospitando lo Young Boys che coltiva ancora qualche chance di approdo in Europa League.Sempre alle 21 il Bayern Monaco già qualificato e certo del primo posto potrebbe essere il giustiziere del Barcellona, momentaneamente secondo, ma solo a +2 sul Benfica che invece sarà impegnato in casa della Dinamo Kiev già fuori da ogni discorso.Infine tutto può ancora succedere nel gruppo G dove il Lille capolista a 8 punti fa visita al Wolfsburg, ultimo a 5. Nel mezzo Salisburgo-Siviglia sfida fra seconda e terza rispettivamente a 7 e 6 punti.