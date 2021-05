L'ultimo sforzo verso la finale.si sfidano all'Etihad Stadium nella prima semifinale di ritorno di: si parte dal successo dell'andata in favore della squadra di Guardiola, che ha ribaltato 2-1 quella di Pochettino con le reti didopo il vantaggio iniziale diSconfiggere questo City, ancora imbattuto in questa edizione di Champions, non sarà semplice per i parigini: il club di Manchester infatti ha vinto le ultime sei partite di Champions e, dovesse vincere anche stasera, diventerebbe la squadra inglese con la serie di vittorie più lunga nella storia della competizione. Il PSG, inoltre, in un torneo europeo non si è mai qualificato dopo aver perso la prima partita a eliminazione diretta in casa. Guardiola supererà Carlo Ancelotti come allenatore con il maggior numero di partite a eliminazione diretta nella storia della Champions (sarebbero 63) e va a caccia di un altro record: ancora imbattuto in questa edizione (10 vittorie, 1 pareggio), il City cerca la vittoria numero 11 in questa Champions per diventare la prima squadra inglese a tagliare questo traguardo nella storia di questa coppa, infrangerebbe il record di 10 vittorie che ora condivide con il Manchester United (Red Devils nel 2002/03).Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden.: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diall; Herrera, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi.​