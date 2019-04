Manchester City e Tottenham, secondo round: dopo l'1-0 casalingo degli Spurs all'andata, alle 21 le due squadre inglesi si sfidano all'Etihad Stadium per il ritorno dei quarti di Champions League, la vincente affronterà l'Ajax che ha eliminato la Juventus. City senza Zinchenko, il grande assente è Harry Kane: stagione probabilmente finita per l'attaccante per il problema alla caviglia rimediato nella sfida d'andata.



STATISTICHE - Statistiche agli opposti e che danno speranza a entrambe le formazioni: delle 32 precedenti squadre che hanno perso per 1-0 in trasferta la partita di andata in Champions League, 10 sono andate avanti (31%). D'altra parte, però, l'1-0 non lascia tranquillo il Tottenham, eliminato l'ultima volta che ha vinto 1-0 in casa nell'andata di una doppia sfida europea: eliminato dal Kaiserslautern nel secondo turno della Coppa UEFA 1999/00 (2-1 il risultato aggregato). Inoltre, il Tottenham ha vinto solo una delle otto gare esterne in tutte le competizioni contro il Manchester City, in Premier nel febbraio del 2016. L'Etihad è un fortino per il City, che ha vinto 23 delle 25 partite in stagione.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester City-Tottenham.