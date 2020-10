Dopo le due partite di ieri vinte da Juventus e Lazio, questa sera in Champions League scendono in campo in contemporanea alle 21.00 l'Inter di Antonio Conte e l. La squadra di Gian Piero Gasperini​alla MCH Arena di Herning. Si tratta della prima gara della fase a gironi per l'Atalanta, che l'anno scorso si è dovuta arrendere in semifinale contro il PSG. Gasperini ha ormai ritrovato Ilicic, mancano invece Caldara, Gollini e Malinovskyi.. Proprio gli olandesi saranno i prossimi avversari dell'Atalanta, nel match in programma martedì 27 ottobre.. I danesi hanno soltanto un precedente con una squadra italiana, il Napoli, nell'Europa League 2015/16, quando persero entrambi gli scontri. I nerazzurri a loro volta hanno incrociato una squadra danese nel 2018, quando persero ai rigori contro il Copenhagen nella fase di qualificazione all'Europa League. ​. Escludendo le qualificazioni, l'Atalanta ha segnato in 16 delle ultime 17 partite in competizioni europee. Nella scorsa stagione ha segnato nove gol in tre partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League (tre di media a partita).