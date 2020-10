Le vittorie di Juventus e Lazio hanno aperto al meglio la stagione di Champions League delle squadre italiane che questa sera, con Inter e Atalanta sono chiamate a continuare questo trend nelle gare che le vedranno affrontare rispettivamente in casa a San Siro il Borussia Monchengladbach e in trasferta in Danimarca il ​​Midtjylland.



DOVE VEDERLE IN TV - Inter-Gladbach, calcio d'inizio ore 21, sarà il match di cartello di questo mercoledì e quindi sarà visibile sia su Sky Sport Uno e Sky Sport Hd (canali 201 e 252), ma anche in chiaro su Canale 5. ​Midtjylland-Atalanta, calcio d'inizio ore 21 alla MCH Arena di Herning sarà invece trasmessa soltanto da Sky Sport nei canali 204 (Sky Sport Arena) e 253 (Sky Sport HD).



PROBABILI FORMAZIONI

Inter-Borussia Monchengladbach ore 21

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Darmian; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Thuram, Pléa. All. Rose.



Midtjylland-Atalanta ore 21

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.