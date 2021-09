Il Milan, dopo la sconfitta all’esordio contro il Liverpool, cerca i primi 3 punti in Champions League per continuare a sognare il passaggio del turno. Di fronte, però, ci sarà l’Atletico Madrid di Diego Simeone reduce dal pari all’esordio contro il Porto. Una sfida che non vedrà solo opposti Milan e Atletico Madrid, ma che vivrà anche del confronto tra i due bomber, Olivier Giroud e Luis Suarez. Una rete del francese, secondo i betting analyst, si trova in quota a 3,10 contro il 2,70 riservato all’uruguaiano. Sogna, invece, un’altra serata da favola, dopo la rete all’esordio da titolare in Serie A, Daniel Maldini con la rete del figlio d’arte che vale 4,75 volte la posta. Un match, quello contro la squadra spagnola, che rappresenta una vera e propria bestia nera per gli uomini di Pioli: nei due precedenti, infatti, il Milan ha sempre perso con il 2 degli spagnoli in quota 2,58 mentre la vittoria rossonera vale 2,98 volte la posta.