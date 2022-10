Vincere per dimenticare e vendicare la brutta sconfitta di Londra e rilanciarsi per la corsa agli ottavi di Champions League.ilospita a San Siro il: le squadre sono appaiate a quota 4 punti dopo il 3-0 in favore dei Blues a Stamford Bridge. Pioli continua a fare i conti con gli infortuni, l'ultimo ad aggiungersi alla lista degli assenti è stato De Ketelaere, mentre Potter cerca altri tre punti per dare un'ulteriore spallata per la qualificazione. Torna a San Siro per la prima volta dopo 12 anni l'ex Thiago Silva.- Missione complicata per il Milan, visti anche i precedenti: nessuna vittoria rossonera negli ultimi cinque confronti (3 pareggi, 2 sconfitte), l'ultimo successo risale a 56 anni fa, in Coppa delle Fiere delle 1966. Il Diavolo non ha mai perso due match consecutivi contro i Blues nella sua storia. Altro tabù da sfatare per la squadra di Pioli: il Milan ha perso quattro delle ultime cinque partite di Champions a San Siro contro una squadra inglese, l'unica vittoria il 4-0 all'Arsenal nel febbraio del 2012. L'unico precedente con il Chelsea è un pareggio (1-1) nella fase a gironi della Coppa Campioni 1999-2000. L'ultima vittoria in trasferta del Chelsea in Champions sul campo di un'italiana risale al novembre del 2003, 4-0 alla Lazio all'Olimpico: da allora i Blues non hanno vinto nessuna delle ultime sette trasferte in Italia nella competizione (1 pareggio, 6 sconfitte), perdendo tutte le ultime cinque partite esterne in Italia dal 2010 al 2021.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.