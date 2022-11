Dentro o fuori, il Milan si gioca tutto in 90'. Alle 21 i rossoneri ospitano a San Siro il Salisburgo nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League per strappare il pass agli ottavi e tornare nella fase a eliminazione diretta della competizione dopo nove stagioni: alla squadra di Pioli, seconda nel gruppo E con 8 punti, basta anche un pareggio con gli austriaci, terzi a quota 6 e con lo spauracchio di restare anche fuori dall'Europa League, in caso di sconfitta e concomitante vittoria della Dinamo Zagabria (4 punti) contro il Chelsea già aritmeticamente primo.



STATISTICHE - Il Milan è imbattuto nei tre precedenti europei con il Salisburgo, 2 vittorie e il pareggio della gara d'andata. In 12 partite in competizioni europee contro squadre austriache il Milan ha perso solo una volta (8 vittorie, 3 pareggi), rimanendo imbattuto in tutte le ultime 8 gare (6 vittorie, 2 pareggi). I rossoneri cercano il secondo successo consecutivo in Champions che manca dal 2011 e provano a blindare la porta come non è accaduto in tutte le ultime sei gare casalinghe nella competizione (non registrano una serie più lunga in gare interne nel torneo dal novembre 2002, 15 partite).



Fischio d'inizio alle 21.



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali, Rebic, Krunic, Leao; Giroud.



Salisburgo: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Wober; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.



