Milan-Tottenham, andata degli ottavi di Champions League, si vedrà in chiaro in Italia. Mediaset infatti ha scelto la partita tra i rossoneri di Pioli e gli Spurs di Conte come match da trasmettere su Canale 5, martedì 14 febbraio alle 21. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.