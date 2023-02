Ritrovato il successo in campionato il Milan ha ora di fronte un nuovo grande esame: martedì 14 febbraio alle 21:00 i rossoneri sfidano il Tottenham nella gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League, ostacolo che la squadra di Pioli può superare anche se i pronostici della vigilia danno in vantaggio i campioni d’Italia in vista del primo round, ma gli inglesi sono davanti per il passaggio del turno. Le quote sulla lavagna scommesse su quale squadra conquisterà l'accesso ai quarti danno infatti Antonio Conte e i suoi favoriti nel testa a testa a 1,50, mentre il Milan è a 2,40. Situazione ben diversa per le altre due italiane che scenderanno in campo la prossima settimana: il Napoli ha dalla sua le quote dei bookmaker visto che si gioca a 1,45 nel testa a testa contro l'Eintracht Francoforte, mentre l'Inter contro il Porto è proposta a 1,55. Il Milan ha quindi il compito più difficile, ma ha anche le carte in regola per far fuori gli Spurs. Tanto potrebbe cambiare infatti in base al verdetto della partita di domani: a San Siro il Milan è proposto vincente a 2,50, contro il pareggio a 3,35 e il successo degli inglesi a 2,90. Giroud torna a sfidare il Tottenham dopo gli anni londinesi con le maglie di Chelsea e Arsenal e sulla lavagna marcatori di Betaland è considerato l’uomo più pericoloso tra le punte milaniste visto che una sua rete vale quota 3,25, mentre Kane sarà il punto di riferimento degli Spurs con la quota di 2,75 per una rete contro i rossoneri.