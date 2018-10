Seconda giornata dei gironi di Champions League e in campo due italiane in questo martedì: Juventus contro gli svizzeri dello Young Boys, Roma contro il Viktoria Plzen, di seguito gli episodi da moviola.



h. 18.55 JUVENTUS-YOUNG BOYS - Karasev (assistenti Demshko-Lunev, addizionali Ivanov-Moskalev, quarto uomo Averianov)



41' st - Gol annullato a Kean: decisione corretta, l'attaccante parte in netta posizione di fuorigioco.



33' st - Young Boys in dieci: già ammonito, Camara tira una manata in faccia a Dybala e rimedia il secondo giallo, decisione corretta.



4' st - Manca un rigore su Dybala: Von Bergen interviene da dietro in area dello Young Boys prendendo sia palla che caviglia della Joya, l'arbitro Karasev non fischia nulla.





h. 21 ROMA-VIKTORIA PLZEN - Raczkowski (assistenti Obukowicz-Listkiewicz, addizionali Musial-Kwiatkowski, quarto uomo Siejka)



3' - Regolare il gol di Dzeko: l'attaccante della Roma parte in linea con l'ultimo difensore ceco.