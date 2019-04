Arbitro: Björn Kuipers (NED)

Assistenti: Sander van Roekel (NED), Erwin Zeinstra (NED)

Var: Danny Makkelie (NED)

Avar: Pol van Boekel (NED)

Quarto uomo: William Collum (SCO)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP), Roberto del Palomar (ESP)

Var: Jesús Gil Manzano (ESP)

Avar: José María Sánchez (ESP)

Quarto uomo: Ovidiu Haţegan (ROU)



49' - Annullato il 3-0 del Liverpool. Mané nel momento in cui parte il cross di Milner è in posizione di fuorigioco (di pochissimo). Il Var conferma la decisione dell'assistente dell'arbitro.



30' - Episodio rocambolesco. Alisson smanaccia il pallone in calcio d'angolo, ma prima che la sfera esca finisce sul gomito del compagno di squadra Alexander-Arnold. L'arbitro lascia proseguire, il Var conferma: dietro al terzino del Liverpool non c'era alcun giocatore del Porto, la palla stava per uscire.



26' - Firmino segna il raddoppio su assist di Alexander-Arnold. È regolare la posizione del brasiliano, che si trova dietro alla linea del pallone quando parte il passaggio del compagno. Il Var conferma la decisione dell'arbitro.

le prime gare dei quarti di finale di Champions League. Di seguito gli episodi da moviola delle due sfide analizzati dalla redazione di calciomercato.com:12' - Sterling tira col destro verso la porta, Rose per intercettare il pallone interviene in scivolata e colpisce la sfera col braccio alto. L'arbitro Kuipers lascia proseguire, ma viene richiamato dal Var. Dopo aver rivisto l'episodio, assegna il rigore per il Manchester City.