Di seguito gli episodi da moviola delle gare di Champions League della serata:



PSV - INTER, arbitro Mazic



45' - Azione insistita dell'Inter, Zoet respinge il tiro da fuori di Asamoah, poi riesce ad anticipare Icardi che però recupera e calcia; pallone respinto, si avventa Nainggolan che segna l'1-1. Dubbi, però, sulla posizione di partenza di Icardi che dal replay sembrava leggermente avanti rispetto all'ultimo difensore del PSV.



41' - Solo ammonizione per Handanovic, che colpisce di mano fuori area per anticipare Bergwijn in contropiede. L'attaccante del PSV era in posizione defilata, giusto il giallo perché non era una chiara azione da gol.



NAPOLI-LIVERPOOL, arbitro Kassai



73' - Callejon solo davanti ad Alisson che respinge, chiamato fuorigioco che non c'era.