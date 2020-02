Al "San Paolo" di Napoli è la grande notte dell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra i ragazzi di Gattuso e il Barcellona di Leo Messi. Una sfida che ha già scatenato l'entusiasmo di tutta la città, ma che non prevederà il tutto esaurito allo stadio a causa della diserzione dei sostenitori delle due curve, in polemica col patron De Laurentiis per i costi dei biglietti varati per questo appuntamento.



Guardando al campo, Gattuso non potrà contare sugli infortunati Koulibaly e Llorente e si affiderà a un 4-1-4-1 molto prudente per arginare i palleggiatori blaugrana: confermato Ospina in porta, la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui, con Demme, l'osservato speciale Fabian Ruiz e Zielinski in mediana, aiutati da Insigne e Callejon, chiamati a una gara di grande sacrificio. Unica punta Mertens, che guarda al record di gol di Hamsik.



Anche il Barcellona di Setién deve registrare alcune defezioni: oltre ai lungodegenti Suarez e Dembelé, non ci saranno Sergi Roberto e Jordi Alba. Saranno Semedo e Junior Firpo a completare la linea di difesa con Piqué e Lenglet, mentre la novità a centrocampo dovrebbe essere l'ex juventino Vidal, a supporto di Griezmann e Messi.



Dirigerà il match il tedesco Brych, col calcio di inizio fissato alle 21.







Champions League, ottavi di finale





NAPOLI-BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI:





NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Demme; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso



BARCELLONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Griezmann, Messi. All. Quique Setién.





Calcio di inizio: ore 21



Diretta tv: Sky Sport Uno e Canale 5