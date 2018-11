Contro la Stella Rossa al San Paolo, il Napoli potrebbe strappare il pass qualificazione. Gli azzurri devono vincere e sperare che il Liverpool non perda con il PSG. Il pronostico è nettamente con gli uomini di Ancelotti, a 1,15, nonostante all’andata la squadra serba sia riuscita ad imbrigliare il Napoli, la vittoria della Stella Rossa sembra improbabile, a ben 19 volte la posta. Alta anche la quota pareggio, a 7,80. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sugli azzurri. Insigne finora grande protagonista in Champions, si candida primo marcatore, a 4,00, mentre la sua rete su assist di Mertens è a 7,50. Le sorti del Gruppo C sono ancora tutte da decidere, con le 4 squadre racchiuse in appena 2 punti. Pronostico in bilico per la vittoria del girone: il Psg è avanti a 2,50, seguito dal Liverpool, a 2,80 e dal Napoli a 2,90. Quote in bilico anche per la qualificazione, dove però comandano gli azzurri a 1,40, il Liverpool è a 1.47 e il Psg a 1,50. La conquista degli ottavi della Stella Rossa sarebbe clamorosa ed è a 16.00.