È la notte delle notti in casa, quella decisiva, che può segnare la svolta nel girone C della Champions League. Il Napoli deve vincere assolutamente contro la Stella Rossa sperando che il, senza aspettare l'ultima partita ad Anfield. Un risultato inimmaginabile per molti all'inizio del girone, a maggior ragione dopo la partita d'andata a Belgrado terminata sullo 0-0. La squadra di Ancelotti si è invece fatta strada battendo i Reds al San Paolo e pareggiando con il PSG sia al Parco dei Principi che al San Paolo., ancora imbattuto in Champions League e con il destino nelle proprie mani.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match: “La Stella Rossa Belgrado non ha mai vinto una partita in Europa League / Champions League contro una rivale italiana: cinque pareggi e quattro sconfitte in nove partite. Il Napoli ha effettuato 20 tiri in porta nello 0-0 della prima giornata senza trovare il gol: record negativo per il Napoli in Champions League. Con una vittoria e tre pareggi, questa è la prima volta che il Napoli non ha perso nelle prime quattro partite in una edizione della Champions League. Il Napoli ha perso solo due delle 14 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League, con nove vittorie e tre pareggi.La Stella Rossa ha effettuato meno tiri in porta rispetto a qualsiasi altra squadra in Champions League in questa stagione (25). Dopo aver segnato contro il PSG nell'ultima partita,Lorenzo Insigne ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite in Champions League, più di quanto abbia segnato nelle precedenti 17, quando aveva segnato un totale di 4 gol. Contro il Liverpool, Milan Pavkov è diventato il primo giocatore della Stella Rossa a segnare due gol in una partita di Europa League / Champions League da Darko Pancev contro il Panathinaikos nel marzo 1992”.