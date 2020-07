Due partite al termine del campionato, vinto dalla Juventus, ma la testa è già all'Europa: ad agosto si giocheranno le Final Eight di Champions ed Europa League, che si giocheranno rispettivamente in Portogallo e Germania. Prima della fase finale, alla quale è già qualificata l'Atalanta (affronterà il PSG), c'è da concludere il programma degli ottavi con le gare di ritorno rimanenti e in campo ci saranno anche Juve e Napoli, con una conferma: entrambe le partite saranno trasmesse in chiaro.



DOVE VEDERLE - Come riporta Calcioefinanza.it infatti, le gare dei bianconeri e degli azzurri saranno trasmesse da Mediaset su digitale terrestre, entrambe su Canale 5: il 7 agosto Juve-Lione, con la squadra di Sarri chiamata alla rimonta dopo l'1-0 dell'andata in Francia, l'8 agosto toccherà a Barcellona-Napoli (1-1 all'andata al San Paolo). Entrambe alle 21. Archiviato questo turno, l'emittente di Cologno Monzese trasmetterà altre tre partite in chiaro, sempre su Canale 5:



- la migliore a disposizione dei quarti di finale (tra il 12 e il 15 agosto);

- la migliore a disposizione delle semifinali (18-19 agosto);

- la finale (23 agosto).



In aggiunta, in chiaro sarà trasmessa su Canale 5 anche la Supercoppa Europea, in programma il 24 settembre.