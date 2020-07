Comprensibile, perché è facile e quasi automatico applaudire i vincitori. Ma anche sbagliato, perché. C’è la lunghezza della serie di successi, questo sì: il club bianconero si avvicina al decennio di dominio incontrastato, un percorso che nessuno avrebbe mai immaginato. Ein un club così prestigioso, perché non ha portato nulla di nuovo, a parteusata in mezzo a ogni discorso pubblico.che questa squadra ha espresso, perché quasi mai ci siamo davvero divertiti a vedere la Juve se non grazie ai colpi dei suoi splendidi campioni. E: i bianconeri non hanno disintegrato la concorrenza come spesso accadeva in passato, non hanno mostrato una difesa solida come d’abitudine (è di gran lunga la peggiore di questi nove anni), si sono fatti rimontare troppe volte.La verità è cheperché troppo migliore degli avversari. I quali sono, o almeno per contenderlo a Sarri fino all’ultimo. Ma la Lazio è crollata dopo il Covid, l’Atalanta aveva perso troppo terreno prima della sospensione, soprattutto l’Inter è stata per tutta la stagione un’eterna incompiuta.@steagresti