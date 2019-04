Ha sofferto un po’ ma ha portato a casa un buon risultato in ottica qualificazione. La Juve torna dalla Johan Cruijff Arena con un prezioso 1-1 contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale in Champions League. Con il ritorno da giocare in casa, dove basterà uno 0-0 per passare il turno, la situazione in chiave scommesse resta nettamente a favore dei bianconeri dati da 888sport.it a 1,35 per l’accesso alla semifinale. L’Ajax, comunque, ha mostrato ancora una volta carattere e dinamismo, riuscendo a pareggiare praticamente subito - intervallo tra primo e secondo tempo a parte - e non è dunque tagliato assolutamente fuori dal discorso qualificazione: i lancieri sono dati a 3,25.