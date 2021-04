Dopo lo spettacolare 2-3 dell'Allianz Arena dello scorso mercoledì,si sono trovate di fronte nella gara di. Finale anticipata, con i francesi che perdono mavinta dai tedeschi 1-0 con gol di Coman. Al Parco dei Principi,, decidono le reti in trasferta e il vantaggio per la squadra disu quella di: all'andata erano stati decisivi la doppietta di Mbappé, con 8 reti alla rincorsa di Haaland per la vetta della classifica cannonieri europea, e gli assist di Neymar.Ora- Inizia la gara, Mbappé subito pericoloso, poi miracolo di Neuer su Neymar. Sané e Kimmich ci provano da fuori area ma la palla esce di pochissimo, poi altro miracolo di Neuer su Neymar. Il palo e il portiere tedesco salvano di nuovo sul fuoriclasse brasiliano, cheNel finale arrivaprima del grande salvataggio di Navas su Alaba e Sané. ​Subito occasione per Alaba, poi giocata illegale di Di Maria che libera Neymar solo a centro area, ma il brasiliano non ci arriva per un sofffio. Keylor Navas salva in uscita su Muller, poi annullato gol a Mbappé per fuorigioco prima delle grandi occasioni per Sané e Muller.