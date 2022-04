Le semifinali d’andata di Champions League premiano le inglesi. Dai primi 90 minuti del penultimo atto escono vincitrici Liverpool e Manchester City, mentre al ritorno, Villarreal e Real Madrid dovranno ribaltare il risultato per sperare di accedere all’atto finale della massima competizione continentale. Le quote, però, premiano le due formazioni britanniche, che secondo i betting analyst vedono leggermente favorito il Liverpool per il titolo, in quota a 2, mentre il City insegue a 2,20. Indietro il Real Madrid, che tenterà la rimonta al Bernabeu con il successo finale degli uomini di Ancelotti che vale 10 volte la posta. Rimonta quasi impossibile, invece, per il Villarreal, proposto vincente della Champions a quota 50.