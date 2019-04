Il Liverpool di Jurgen Klopp a caccia della seconda semifinale di Champions League consecutiva. Stadio Do Dragao, ore 21, contro il Porto, carnefice della Roma negli ottavi, i Reds partono dal 2-0 ottenuto ad Anfield. Una sola assenza per gli inglesi, che dovranno fare a meno di Lovren, mentre i lusitani ritrovano Herrera, squalificato nella gara d'andata. Il Barcellona, vittorioso ieri con il Manchester United, è l'avversario designato di una tra Liverpool e Porto.



STATISTICHE - Precedenti a dir poco favorevoli per gli inglesi. Il Porto non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 12 gare a eliminazione diretta di Champions League (quattro pareggi e otto sconfitte) dall’1-0 contro il Deportivo La Coruna nel maggio 2004 (edizione poi vinta con Mourinho in panchina)

Il Porto non è riuscito a vincere nei quattro precedenti confronti di Champions League contro il Liverpool. I portoghesi non hanno mai incontrato più volte un avversario senza ottenere almeno un successo nella competizione. Il Liverpool ha superato quattro dei suoi ultimi quarti di finale di Champions League tra il 2004/05 e il 2017/18 – solo nel 2008/09 uscì in questa fase della competizione, con un punteggio totale di 5-7 contro il Chelsea. Il Porto è stato eliminato dal Liverpool nella scorsa edizione della Champions League, negli ottavi di finale, perdendo con un punteggio totale di 5-0, anche se il ritorno ad Anfield terminò a reti inviolate.

Il Liverpool non ha mai perso un match in una competizione europea contro il Porto nei sei precedenti incontri (tre vittorie e tre pareggi).

Sadio Mane potrebbe disputare la sua 20ª presenza in Champions League avendo segnato 13 reti in 19 partite disputate. Solo cinque giocatori hanno realizzato più di 13 gol nei primi 20 match nella storia della competizione: Del Piero (14), Van Nistelrooy (16), Shevchenko (14), Litmanen (14) e Soldado (16).​



FORMAZIONI UFFICIALI:

Porto: Casillas; Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Otávio e Marega



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Salah, Mané, Origi.