Dopo aver rifilato ben cinque gol alla Salernitana, festeggiando un ritorno alla vittoria dopo ben cinque turni senza riuscire ad imporsi all’avversario di turno, l’Inter torna in campo questa sera per disputare la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Serve un’impresa storica contro il Liverpool questa sera all’Anfield Road alle 21 dopo lo 0-2 subito a San Siro nella gara di andata degli ottavi di finale considerato il valore tecnico di un avversario che non nasconde ambizioni di successo finale. I precedenti in Champions sono tutt’altro che a favore dei nerazzurri che hanno perso tutti e tre i confronti sinora disputati durante i quali non sono riusciti neppure una volta a violare la porta dei Reds. Solo nell’edizione 1964/1965 in Coppa Campioni l’Inter vinse al Meazza per 3 a 0 in una edizione dove si aggiudicò anche il massimo trofeo continentale in finale contro il Benfica. Gli inglesi vantano un filotto di risultati positivi invidiabilissimo con dodici vittorie di tra campionato e coppe. E non solo, quest’anno non hanno mai perso: l’ultima sconfitta il 28 dicembre scorso di misura contro il Leicester in gol al 59° con Ademola Lookman. In campionato sono reduci dalla vittoria con il West Ham che ha portato a sette i successi consecutivi conquistati dalla formazione di Jürgen Klopp. Attualmente sono secondi in classifica in Premiere League, ma con una partita da recuperare, alle spalle di un Manchester City capolista solitario e con ben sette punti di vantaggio.