: abituato a vincerle, le finali, fa il suo, sventando un paio di occasioni su Coman e Lewandowski. Incolpevole sul gol.: è lui che perde Coman in occasione del gol che decide la partita. Il cross di Kimmich non è irraggiungibile, doveva fare di più. Alle sue spalle, Coman può tranquillamente mettere in rete il gol vittoria.duello epico con Lewandowski, con l’ex Milan che non demerita, anzi. Guida i suoi, da capitano, senza arrendersi mai.: Incerto, fatica a prendere le misure ai velocisti del Bayern.: soffre Gnabry, ancor di più quando Kimmich sale in avanti. Esce tra le lacrime.dall’80': ci si aspettava di più, invece fatica a contenere Thiago e imposta con meno precisione del solito.rientro col freno a mano tirato. Non era al meglio, e si vede. Pochi acuti, tanti errori non da lui e nessuna invenzione.fa un lavoro sporco importante, nel finale sfiora anche il gol del pareggio, murato solo da un grande Neuer.tra i peggiori, non incide con verticalizzazioni e soffre la fisicità di Goretzka.Dal 72': entra male in partita.: queste partite le sa giocare, e lo dimostra anche questa sera. Sempre pericoloso sulla destra, va vicino al gol nel primo tempo e dialoga con classe con Neymar e Mbappé. Dai suoi piedi nascono sempre pericoli per il Bayern. Tuchel lo leva all’80, a benzina finita. Forse poteva restare in campo.Dall’80'5: ha il pallone del pareggio, sbaglia in modo incredibile. Non sarebbe stato meglio inserire Icardi?: ci si aspettava che spaccasse il mondo, invece spreca un’occasione clamorosa, nel primo tempo, sullo 0-0, tirando debolmente da ottima posizione, in area di rigore. Bocciato, ma avrà modo di riscattarsi.: nel primo tempo è travolgente, corre e salta avversari come birilli. Solo un grande Neuer gli nega il gol, poi cala col passare dei minuti, fino a scomparire del tutto. Non è ancora Messi o Cristiano Ronaldo.: i cambi non incidono, serviva una scossa ma non riesce a darla dalla panchina.Andrea Sereni: le prende tutte. Si capisce che è in serata di grazia al 18’, quando compie un doppio miracolo su Neymar. Trasmette grande sicurezza alla sua difesa.: impressionante. Soffre meno del previsto sulla sua corsia destra, nonostante due clienti scomodi come Neymar e Mbappé. Dal suo destro nasce l’1-0 del Bayern: il cross per la zuccata di Coman è al bacio.: ha provato a stringere i denti, non era al meglio già prima del match La sua partita dura solo 25’, poi è costretto a chiedere il cambio.: non è mai facile entrare da freddi, lui lo fa bene. Non si fa condizionare dall’ammonizione per il fallo ai danni di Neymar a inizio secondo tempo): sempre puntuale, al posto giusto e al momento giusto. Dà supporto a Davies che rispetto al solito è decisamente meno brillante.: più preciso del solito in fase difensiva, meno pericoloso rispetto alle ultime uscite quando c’è da attaccare.: in mezzo al campo sono tutte sue. Preziosissimo in fase d’interdizione, pulito nel far ripartire la manovra del Bayern Monaco.: con il compagno di reparto forma una super cerniera in mediana. Si fa vedere più spesso del brasiliano in fase offensiva coi suoi inserimenti.: è il man of the match della finale di Champions League. Sulla sinistra è letteralmente incontenibile: segna di testa su assist di Kimmich, poco dopo va a un passo dal 2-0 con un bel tocco al volo. E pensare che la Juventus lo ha venduto per 28 milioni di euro…: solita gara generosa del tedesco, che finisce la gara stremato. Fa da collante tra l’attacco e il centrocampo, senza riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Navas. Partita di sostanza.: non la sua migliore partita. E dire che nelle ultime uscite era stato tra i più brillanti del suo Bayern. Probabilmente è arrivato stanco all’appuntamento finale.: si gira in un fazzoletto e calcia a rete, lo ferma solo il palo nel primo tempo. Sempre pericoloso e prezioso nel tenere su il pallone nel finale di gara, quando riesce a far rifiatare i compagni di squadra.Alessandro Cosattini