Numeri spietati con il Napoli a due giorni dalla sfida Champions contro il Paris Saint Germain. A “condannare” gli azzurri sono sia le quote sul match che le preferenze degli scommettitori. Il loro giudizio, molto probabilmente, è stato influenzato dall’analisi degli esperti Microgame: le sei vittorie di fila dei francesi fanno scendere a 1,43 la quota per la squadra di Tuchel. Altrettanto ampio il consenso al banco scommesse, dove il segno «1» è stato giocato nel 96%. Solo uno su cento, invece, ha puntato sul pareggio (dato a 4,75), mentre sale ancora più in alto la vittoria sul Napoli, proposta a 7,00, alla quale ha creduto il 3% degli scommettitori. Di un’altra cosa sono sicuri i betting analyst, al Parco dei Principi si assisterà a una gara ricca di gol: il PSG ne ha segnati ben 26 nella striscia di vittorie consecutive, il Napoli pure ha dimostrato una buona verve nella vittoria contro l’Udinese. Una gara con almeno 3 reti (scommessa Over) è probabile a 1,48, un match dai 4 gol in su (Over 3,5) vale 2,00. E proprio in questa direzione vanno anche le scommesse sul risultato esatto, dove però il Napoli si prende una piccola rivincita: i due esiti più giocati sono il 2-4, dato a 125,00, e il 2-3, offerto a 45,00