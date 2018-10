Dopo il successo contro il Cagliari in campionato, l’è chiamata a vincere sul campo del PSV per dar seguito all'emozionante successo contro il Tottenham all’esordio. I nerazzurri sono pronti ad affrontare la sfida di Eindhoven, che potrebbe rappresentare un crocevia importante del girone B di questa Champions League. Un altro successo permetterebbe alla squadra di Spalletti di essere a punteggio pieno dopo due partite, in attesa del doppio confronto col Barcellona (andata al Camp Nou il 24 ottobre, ritorno il 6 novembre a San Siro).Tutti a disposizione di Spalletti nei nerazzurri:, destinato a partire dalla panchina. L’allenatore degli olandesi van Bommel non può contare su Rigo e Thomas (fermato da un infortunio al ginocchio). Dirige l’incontro l’arbitro serbo Milorad Mazic.: due sconfitte senza gol segnati nella fase a gironi del 2007-08. I nerazzurri non hanno mai perso negli ultimi otto incroci contro squadre olandesi in questa competizione (6 vittorie e 2 pareggi). Tutte e tre le vittorie del PSV contro squadre italiane in Champions League sono arrivate in casa: 1-0 contro la Lazio nel settembre 2001, 3-1 contro il Milan nel maggio 2005 e 1-0 sempre contro i rossoneri nel novembre dello stesso anno., quando arrivarono fino ai quarti. Il PSV Eindhoven non ha mai vinto nelle ultime otto partite disputate in questa competizione (4 pareggi e 5 sconfitte): la loro striscia peggiore di sempre. Luciano Spalletti non vince due partite di fila in Champions League dal dicembre 2008, quando ancora allenava la Roma (all’epoca furono tre). Il PSV ha tirato 14 volte nello 0-4 subito per mano del Barcellona nel match d’esordio, ma soltanto una volta ha centrato lo specchio.