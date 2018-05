Ha vinto le ultime due Champions League, è favorito per la conquista della terza consecutiva, ed è addirittura proiettato per un incredibile poker. Real Madrid pigliatutto in Europa secondo i bookmaker: i Blancos sono i candidati per alzare il trofeo nella finale di Kiev del 26 maggio, a 1,65, ma svettano anche nelle quote sulla prossima Champions, già aperte sul tabellone Snai. La squadra di Zidane conduce a 5 volte la scommessa, anche se condivide il ruolo di favorita con il Manchester City. A seguire, distanziati di pochissimo, Barcellona e Bayern Monaco, rispettivamente a 6,00 e 7,00. Poi c’è il Paris Saint Germain, dato a 8,00, dove potrebbe approdare Gigi Buffon, a caccia dell’unico trofeo che non ha vinto in carriera. La sua ormai ex squadra, la Juventus, viaggia a 10,00, davanti al Manchester United, offerto a 12,00. A 15,00 l’altra finalista di questa edizione, il Liverpool, dato, tra l’altro, a 2,20 per il trionfo nel 2018. A 15,00 anche l’Atletico Madrid che ha perso due finali nelle ultime quattro edizioni, ma l’anno prossimo avrebbe, nel caso, l’occasione di vincere davanti al proprio pubblico, dato che l’epilogo si giocherà all’Estadio Wanda Metropolitano. Decisamente più staccate le altre tre italiane in lizza: Roma e Napoli fanno il paio a 35,00, mentre si punta a 50,00 sull’Inter, rientrata in Champions dopo un’assenza durata sei anni