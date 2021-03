Real Madrid-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Sky Sport 1 e 252) è una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si parla dall'1-0 dall'andata per gli spagnoli allenati da Zinedine Zidane (ex calciatore della Juve), che per l'occasione recupera Karim Benzema e Sergio Ramos, due pezzi da novanta, Non ci sarà lo squalificato Casemiro a gestire le operazioni in mediana, ma anche Gasperini dovrà fare a meno di Freuler dopo il rosso rimediato all'andata. Non cambia nulla dal punto di vista del modulo, a parte Hateboer, Sutalo (infortunati) e Kovalenko (non in lista). De Roon e Pessina saranno in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne. In porta ci sarà Sportiello, con Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo. In attacco tre maglie per quattro giocatori: Pasalic potrebbe partire dal primo minuto anche per poter dare maggiore copertura, con Muriel e Zapata in attacco, con l'incognita Ilicic.



Stasera si gioca anche Manchester City-Borussia Moenchengladbach, domani sono in programma Bayern Monaco-Lazio e Chelsea-Atletico Madrid.





LE PROBABILI FORMAZIONI:



REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Rodrygo, Benzema.



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata.



L'olandese Danny Makkelie è l'arbitro designato a dirigere il match: il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Mario Diks. Quarto uomo Allard Lindhout; VAR Kevin Blom, Assistente VAR Jochem Kamphuis.