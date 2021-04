LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Riflettori accesi sui quarti di finale, con la competizione che entra nel vivo: all'Estadio Alfredo di Stéfano di Valdebebas,, vinta dai Blancos a Kiev. Proprio dopo quel successo per le Merengues sono arrivate due eliminazioni consecutive agli ottavi: ora, dopo aver eliminato l'Atalanta, c'è l'ostacolo Reds prima del caldissimo Clásico di sabato sera. Per Klopp, invece, la Champions rimane l'ultimo obiettivo della stagione: in campionato la vetta dista ben 25 punti, nel mirino c'è il quarto posto occupato attualmente dal West Ham, distante 3 punti. Spagnoli privi di Sergio Ramos, Carvajal, Hazard e, per una positività dell'ultim'ora, di Varane, inglesi senza van Dijk, Gomez, Matip e Henderson.Real Madrid-Liverpool è una delle sfide più ricche di trofei in tutta Europa: insieme, infatti, le due formazioni vantano 19 Coppe dei Campioni/Champions League vinte. Dopo il ko con lo Shakhtar, il Madrid ha vinto tre gare consecutive a Valdebebas, mentre i Reds hanno battuto a domicilio Ajax, Atalanta e Lipsia, pareggiando sul campo del Midtylland. In caso di passaggio del turno, il Liverpool raggiungerebbe la terza semifinale di Champions in quattro anni.Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, ViniciusAlisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané​