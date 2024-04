La finale dianticipata ai. Questa seradirettamente dal Santiago Bernabeu va in scenatra ildi Carloe ildi Pep, le due favorite per la vittoria finale, in attesa del ritorno previsto per settimana prossima all'Etihad. Per il terzo anno consecutivo i Blancos che hanno eliminato il Lipsia, e i Citizens, vittoriosi nel doppio confronto con il Copenhagen, si affrontano nella massima competizione UEFA, ma sarà la prima volta con gli inglesi da campioni d’Europa in carica, visto il successo nell'ultima finale di Istanbul contro l'Inter; per due volte l'hanno spuntata loro, in un caso invece avanti le Merengues.

Real Madrid-Manchester CityLunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti.Ortega Moreno; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Stones; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; Grealish, Foden; Haaland. All. GuardiolaMichael Oliver (ENG)