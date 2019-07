Novità importanti per il futuro europeo dell'Atalanta. I bergamaschi, infatti, hanno ricevuto l'ok di Milan, Inter e Comune per disputare le gare casalinghe in Champions League a San Siro. Immediate le polemiche degli ultras rossoneri e nerazzurri, adirate nel vedere una tifoseria rivale disputare al 'Meazza' le sfide casalinghe. Secondo quanto riporta oggi L'Eco di Bergamo, la Curva Nord e la Curva Sud verranno chiuse, lasciando così a disposizione tutto il primo anello (26.000 seggiolini) e il secondo anello arancio e rosso. Chiuso, infine, anche il terzo anello. Il Papu Gomez e compagni, dunque, potranno vantare circa 40.000 spettatori.