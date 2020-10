Serata di Champions League, in campo i gironi A-B-C-D.si parte alle 18.55 con il Bayern Monaco, che dopo aver demolito l'Atletico Madrid alla prima giornata, è di scena a Mosca contro la Lokomotiv, fermata sul 2-2 all'esordio con il Salisburgo. Alle 21 tocca ai colchoneros trovare i primi punti contro Szoboszlai e compagni., oltre all'Inter, il Real Madrid gioca in Germania contro il Gladbach,il Porto vuole la prima vittoria contro un Olympiacos che ha vinto all'esordio contro il Marsiglia. OM che attende il Manchester City di Sterling.di scena l'Atalanta, contro l'Ajax, e il Liverpool, che vuole la seconda vittoria in altrettante partite contro il Midtjylland.