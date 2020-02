Il Tottenham di José Mourinho affronta il Lipsia per gli ottavi di finale di Champions League. A Londra, gli Spurs devono fare a meno di tre titolarissimi: mancheranno infatti Sissoko, Kane e Son, l'ultimo a essersi fermato in settimana. Nei tedeschi, invece, out Adams, Kampl, Konaté, Orban e Upamecano. Il Tottenham è reduce dal 3-2 sul campo dell'Aston Villa nell'ultimo turno di Premier League; il Lipsia invece ha vinto 3-0 in casa contro il Werder Brema. Gli Spurs sono arrivati secondi nel girone alle spalle del Bayern Monaco; il Lipsia ha vinto nel suo gruppo davanti al Lione. Dirige l'incontro l'arbitro Cuneyt Cakir.











STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Tottenham ha vinto 10 delle ultime 14 gare casalinghe di UEFA Champions League, perdendo le altre quattro. In Champions ha pareggiato solo una volta in casa, 0-0 contro l'AC Milan agli ottavi del 2010/11 (1-0 complessivo). Il bilancio degli Spurs nel nuovo stadio è V3 S2. Il Tottenham partecipa solo per la quarta volta agli ottavi di UEFA Champions League (V2 S1). Nel 2010/11 ha vinto 1-0 in casa del Milan e pareggiato in casa; due stagioni fa ha pareggiato 2-2 sul campo della Juventus all'andata ma ha perso 2-1 in casa al ritorno. Dopo il successo contro il Dortmund a questo turno della scorsa edizione, gli Spurs hanno un bilancio di cinque passaggi del turno e tre eliminazioni contro le squadre tedesche. Prima di perdere in casa contro il Bayern alla seconda giornata, i Lilywhites erano reduci da quattro vittorie consecutive contro le squadre tedesche (in casa e fuori casa).





Terzo classificato in Bundesliga e finalista in Coppa di Germania la scorsa stagione, il Lipsia partecipa per la terza volta alle coppe europee, con appena 31 gare disputate. Nel 2017/18 è diventato la prima squadra a esordire nella fase a gironi di UEFA Champions League, totalizzando sette punti e arrivando terzo dietro in un girone che comprendeva Beşiktaş, Porto e Monaco. Quindi è passato in UEFA Europa League, approdando ai quarti e arrendendosi al Marsiglia. Due anni fa, il Lipsia ha perso in casa del Beşiktaş (0-2) e del Porto (1-3), ma ha vinto 4-1 sul campo del Monaco e ha centrato la sua prima vittoria esterna in Europa. Prima dei successi di questa stagione, il Lipsia aveva vinto solo tre volte su 12 in trasferta in Europa (P4 S5). Il Lipsia affronta per la prima volta una squadra inglese. Il bilancio del Lipsia nei turni a eliminazione diretta è di cinque passaggi del turno e un'eliminazionene, subita nel 2017/18 contro il Marsiglia (1-0 c, 2-5 t).