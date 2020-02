Perfetta parità, 50 per cento di possibilità per ciascuno: questo il giudizio degli analisti, che assegnano ad Atalanta e Valencia la stessa quota per il passaggio ai quarti di finale di Champions League: 1,85. Un giudizio che, vista la differenza di blasone internazionale tra i due club, testimonia dell'ottimo credito che riscuote attualmente la Dea, partita come cenerentola della manifestazione. Per quanto riguarda la partita di andata, in programma a San Siro mercoledì sera, l'Atalanta parte però favorita piuttosto nettamente, a 1,80, con il pareggio a 3,75 e la vittoria spagnola a 4,20. Rullo compressore in campionato, dove vanta il miglior attacco, la squadra di Gasperini ha avuto un tasso di realizzazione più modesto in Champions: quattro reti nelle tre partite casalinghe del girone, di cui una persa con lo Shakhtar, una pareggiata con il City e una vinta con la Dinamo di Zagabria. Gli analisti non scavano dunque un solco molto largo tra Under e Over, rispettivamente a 2,00 e 1,70, malgrado tra campionato e Coppa Italia l'Atalanta sia reduce da sei Over di fila. Il Valencia quest'anno nelle trasferte di Champions è stato micidiale, battendo Chelsea e Ajax e pareggiando a Lille. Ultimamente però non sta vivendo un gran momento: è uscito dalla Copa del Rey, ha perso in campionato 3-0 con il Getafe e ha impattato in casa con l'Atletico Madrid, nella partita che poteva consentirgli il sorpasso e la conquista del quarto posto, proprio a scapito degli uomini di Simeone. L'uomo gol più atteso nel match di mercoledì è Duvan Zapata, la cui rete è data a 1,95. Gli sono vicini Muriel e Ilicic, a 2,20. Per gli spagnoli rispondono Maxi Gomez (9 gol in Liga), Dani Parejo (temibile sui calci di punizione) e Gameiro a 2,20.