La Uefa ha comunicato i nomi dei direttori di gara per le partite di esordio in Champions League di Inter e Napoli. I nerazzurri, che debutteranno nel girone C contro i campioni di Germania del Bayern Monaco, a San Siro alle 21 di mercoledì, troveranno sul loro cammino il fischietto francese Clement Turpin, assistito da Danos e Gringore con Buquet come quarto uomo: al Var Brisard, assistito da Delajod.



La grande sfida del "Maradona", che segnerà il ritorno del Napoli in Champions a distanza di due anni dall'eliminazione agli ottavi per mano del Barcellona, vedrà l'arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dai guardalinee Cebrian Devis e Porras Ayuso, più il quarto uomo Soto Grado. Al Var ci sarà Hernandez con Estrada Fernandez.