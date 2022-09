Le prime 5 giornate di Serie A hanno certificato quanto più o menole 8 big di questa annata (Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina e Atalanta) stanno ribadendo da inizio anno, ovvero che quello 2022/2023 sarà un campionato equilibrato in cui, sicuramente,E qui, in casa, non può che scattare ben più di un campanello d'allarme perché, da quando sulla panchina nerazzurra siedePartendo dall'inizio della passata stagione, arrivando fino al derby perso per 3-2 nella serata di ieri e considerando solo le gare di Serie A decisive per lo scudetto,Solo 6 su 16 e con 6 pareggi, oltre ai 6 gol subiti in due partite quest'anno contro Lazio e Milan.A cosa è dovuto?Perché se l'anno scorso in Coppa Italia e Supercoppa (ovvero nelle gare da dentro e fuori) l'Inter non si è mai persa, anche incontro ilnei giorni e ilall'andata, il "momento no" si è sempre verificato portando a 3 ko su 4 di cui la vittoria al ritorno coi Reds comunque ininfluente)