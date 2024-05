Champions League, tutti a caccia del Real Madrid Ancelotti vede in quota un altro trionfo, PSG prima rivale

13 minuti fa



E' sempre Ancelotti il favorito per la Champions. Dopo il primo round delle semifinali, il Real Madrid continua a fare la voce grossa in quota: per gli esperti il quindicesimo trionfo comanda tra 2,20 e 2,25, ipotesi scesa da 2,35 sulla scia del 2-2 rimediato in casa del Bayern Monaco, che invece sale nelle previsioni dei bookie da 3,65 a 4,35. In mezzo, offerto a 3,65, il PSG, che sarà chiamato a rimontare l'1-0 subito sul campo del Borussia Dortmund; i gialloneri rimangono in fondo alle quotazioni, ma in discesa da 9 a 7,50.



In ottica passaggio turno, Real Madrid e PSG si confermano favorite dopo l'andata. Tuttavia, se i Blancos hanno ampliato il margine in quota (1,48 contro il 2,53 del Bayern), la sconfitta subita dai francesi ha parzialmente riequilibrato il confronto diretto: il pass per la finale di Wembley si gioca a 1,70, mentre il Borussia insegue a 2,07.