Una formazione di stelle, le migliori del secondo turno di Champions League. Ecco il Team of The Week, scelto dalla Uefa:



Neto 7 - Valencia

Florenzi 9 - Roma

Bonucci 9 - Juve

Alex Telles 9 - Porto

Alba 10 - Barcellona

Under 14 - Roma

Reus 13 - Dortmund

Coutinho 10 - Barcellona

Dybala 14 - Juve

Dzeko 14 - Roma

Neymar 14 - Psg