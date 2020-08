Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione della Champions League 2020-2021. Contemporaneamente alla final eight di Lisbona valida per l'edizione 2019/20, infatti, sono già iniziati i preliminari di qualificazione alla nuova stagione, ma subito sono stati interrotti.



Questa sera era infatti in programma il primo turno che avrebbe contrapposto in Kosovo l'FC Drita contro i nordirlandesi del Linfield, ma la UEFA è stata costretta a posticipare la gara per Covid-19. Alcuni casi di positività, infatti, sono stati riscontrati nel club kosovaro e hanno spinto la federcalcio europea a non mettere a rischio il club nordirlandese con una trasferta.